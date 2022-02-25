Российские этапы по синхронному плаванию отменили в России

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Международная федерация плавания (FINA) отменила этапы мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам, которые должны были пройти в Казани. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Соревнования, как уточняется на сайте, должны были пройти 8, 9 и 10 апреля. Более того, организация отменила матч по водному поло между Россией и Грецией, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 8 марта.

— После консультаций со многими спортсменами, помимо национальных федераций и заинтересованных членов FINA, предстоящая игра Мировой лиги по водному поло среди мужчин (Россия против Греции) не состоится, как запланировано, в Санкт-Петербурге 8 марта, — уточняется на сайте организации.

FINA будет принимать решение по другим соревнованиям по водным видам спорта, которые должны были пройти в России, с учетом ситуации на Украине.

До этого сообщалось, что в МОК призвали отменить запланированные в России и Белоруссии спортивные мероприятия. Более того, исполком комитета рекомендовал не использовать ни флаги, ни гимны России и Белоруссии на всех спортивных мероприятиях.

Также Международная шахматная федерация (ФИДЕ) решила перенести из России Всемирную шахматную олимпиаду — 2022.

Кроме того, сообщалось, что российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Сочи отменен в связи с событиями на Украине. «Формула-1», Международная автомобильная федерация и команды обсудили 24 февраля позицию и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.