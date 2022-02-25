ОЭСР прекратила процесс присоединения России к организации

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прекратила процесс присоединения России из-за проведения операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 25 февраля.

— Совет также обратился к генеральному секретарю с просьбой предпринять необходимые шаги для закрытия московского офиса ОЭСР и прекращения всех приглашений в Россию на министерском уровне и в органах, перечисленных в качестве приглашенных. Совет также попросил Генерального секретаря не заключать никаких новых соглашений о добровольных взносах с Россией и предпринять необходимые шаги для прекращения любых проектов, финансируемых за счет добровольных взносов России, которые еще не начаты, — говорится в сообщении.

ОЭСР выразила солидарность с украинцами и решила усилить поддержку правительства страны. Пересмотр сотрудничества с Россией продолжится в течение следующих недель, отмечается на сайте ОЭСР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил «ВМ», что отключение России от международной банковской системы SWIFT в результате санкций США маловероятно, так как это нанесет ущерб торговле между странами. По словам специалиста, во внутренних расчетах Россия потенциально может обойтись без такой системы, так как существует внутренняя система расчетов, которую создал Центробанк.