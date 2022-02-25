Захарова сообщила об отказе Украины от переговоров с Россией

Фото: МИД РФ

Украина отказалась проводить переговоры с РФ. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, украинские власти предложили перенести обсуждение данного вопроса на субботу, 26 февраля, передает ТАСС.

МИД РФ заявил, что Штаты не раз мешали мирным переговорам России и Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, именно Вашингтон приказал Киеву не вести переговоры с Луганской и Донецкой независимыми республиками. Более того, именно Штаты прервали переговоры Украины с Россией, отметила она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут сесть за стол переговоров в случае, если Украина прекратит сопротивление и признает независимость ЛНР и ДНР. По его словам, в ходе переговоров Путин и Зеленский могут договориться о том, что Украина станет нейтральным, дружественным России государством.