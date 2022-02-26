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Президент Абхазии подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Президент Абхазии подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Фото: youtube.com/Sputnik Абхазия

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал в пятницу, 25 февраля, указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

В обращении к соотечественникам он отметил, что Абхазия внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса.

— Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики, — сказал Бжания.

Абхазский лидер выразил уверенность, что граждане республики поддерживают данное решение. Он поручил правительству начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР и установлении с ними дипломатических отношений, передает РИА Новости.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

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