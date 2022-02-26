Минобороны РФ: российские военные вошли в Мелитополь без сопротивления

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Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь. Об этом сообщили в пятницу, 25 февраля, в Министерстве обороны РФ.

— Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, — сказано в сообщении, сообщает РИА Новости.

До этого официальный представитель Минобороны РФ заявил, что в ходе спецоперации на Украине из строя вывели 211 объектов военной инфраструктуры. Кроме того, было уничтожено 67 танков, 16 систем залпового огня и 87 специальных военных автомобилей. Также российские солдаты захватили большое количество вооружения, которое Украине предоставили страны Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.