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Зеленский согласился на предложение Путина и готов говорить о прекращении огня

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Зеленский согласился на предложение Путина и готов говорить о прекращении огня
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение российского коллеги Владимира Путина и готов говорить о мире и прекращении огня. Об этом сообщил в пятницу, 25 февраля, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в Facebook.

— Приходится опровергнуть утверждения, что мы отказались вести переговоры. Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы согласились на предложение президента РФ. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса, — написал он.

25 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об отказе Украины от переговоров с Россией. По ее словам, украинские власти предложили перенести обсуждение данного вопроса на субботу, 26 февраля.

МИД РФ заявил, что Штаты не раз мешали мирным переговорам России и Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, именно Вашингтон приказал Киеву не вести переговоры с Луганской и Донецкой независимыми республиками. Более того, именно Штаты прервали переговоры Украины с Россией, отметила она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут сесть за стол переговоров в случае, если Украина прекратит сопротивление и признает независимость ЛНР и ДНР. По его словам, в ходе переговоров Путин и Зеленский могут договориться о том, что Украина станет нейтральным, дружественным России государством.

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