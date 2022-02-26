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Более 150 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

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Более 150 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 150 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали десять рейсов и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны девять рейсов и шестьдесят три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны тринадцать рейсов и пятьдесят пять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Вскоре оперштаб Минтранса объявил о приостановке работы 11 аэропортов в России. Среди них — Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

При этом Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Белоруссией и Украиной. Государственные рейсы продолжат полеты, а запрет применим только к частным гражданским самолетам.

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