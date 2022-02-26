Московские врачи вылечили еще 6258 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские медики за минувшие 24 часа вылечили еще 6258 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в субботу, 26 февраля.

Таким образом, за весь период пандемии в столице после заражения коронавирусом полностью выздоровели 2,4 миллиона пациентов.

В городе за сутки выявили 3947 новых случаев заболевания. Госпитализированы были 464 человека. На сегодняшний день к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 430 человек.

В Москве за последние 24 часа скончались 83 пациента с COVID-19, подытожили в оперштабе.

Число госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией снизилось на 80 процентов за последние две недели. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города заявил, что на этом фоне он принял решение вернуть к плановой медицинской помощи 715 детских коек, ранее перепрофилированных под лечение коронавируса.

Кроме того, мэр Москвы сообщил, что социальные карты пожилых москвичей будут разблокированы с 28 февраля.