Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские врачи вылечили еще 6258 пациентов от COVID-19 за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили еще 6258 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские медики за минувшие 24 часа вылечили еще 6258 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в субботу, 26 февраля.

Таким образом, за весь период пандемии в столице после заражения коронавирусом полностью выздоровели 2,4 миллиона пациентов.

В городе за сутки выявили 3947 новых случаев заболевания. Госпитализированы были 464 человека. На сегодняшний день к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 430 человек.

В Москве за последние 24 часа скончались 83 пациента с COVID-19, подытожили в оперштабе.

Число госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией снизилось на 80 процентов за последние две недели. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города заявил, что на этом фоне он принял решение вернуть к плановой медицинской помощи 715 детских коек, ранее перепрофилированных под лечение коронавируса.

Кроме того, мэр Москвы сообщил, что социальные карты пожилых москвичей будут разблокированы с 28 февраля.

Читайте также:
Статистика Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте