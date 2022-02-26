СМИ: Российское судно задержали в проливе Ла-Манш

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Российский корабль задержали в проливе Ла-Манш в субботу, 26 февраля. Об этом сообщили в агентстве Франс Пресс со ссылкой на морскую префектуру.

Информацию подтвердили в российском посольстве в Париже. Представители дипведомства уже связались с правительством Франции для разъяснения ситуации.

По данным СМИ, корабль принадлежит компании, на которую были наложены санкции.

25 февраля Минфин США ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.