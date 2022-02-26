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Российское посольство направит ноту в МИД Франции из-за задержания корабля в Ла-Манше

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Российское посольство направит ноту в МИД Франции из-за задержания корабля в Ла-Манше
Фото: Минобороны РФ

Российское посольство направит ноту в Министерство иностранных дел (МИД) Франции из-за задержания судна в проливе Ла-Манш. Об этом сообщил руководитель пресс-службы дипломатического ведомства в Париже Александр Макогонов в субботу, 26 февраля.

По его словам, в настоящий момент экипажу отечественного сухогруза Baltic Leader разрешили спуститься на берег. Всего на борту находилось 19 человек.

— Спущенному на берег экипажу разрешено свободное перемещение по городу, — отметил он.

Следующие решения по судну будут приниматься в суде, пишет ТАСС.

Днем 26 февраля стало известно, что российский корабль задержали в Ла-Манше. По данным СМИ, корабль принадлежит компании, на которую были наложены санкции.

25 февраля Минфин США ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков из-за ситуации на Украине. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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