В ЛДПР рассказали о состоянии Владимира Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Состояние здоровья Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в субботу, 26 февраля.

В пресс-службе партии добавили, что сведения об ухудшении самочувствия политика являются ложными, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что председателя ЛДПР подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозной комы. Также сообщалось о том, что Жириновский с трудом говорит и дышит.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

22 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российский политик Владимир Жириновский чувствует себя намного лучше.