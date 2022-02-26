Один человек погиб в результате дорожной аварии на северо-востоке Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Менжинского, 20к1 Карта всех событий

Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в субботу, 26 февраля.

Уточняется, что происшествие случилось на улице Менжинского, в районе дома 20, строение 1.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

В этот же день сотрудники ДПС задержали пьяного водителя на 47-м километре внешней стороны МКАД. Освидетельствование показало наличие в организме водителя 0,924 мг/л алкоголя.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.