Один человек погиб в результате дорожной аварии на северо-востоке Москвы
Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в субботу, 26 февраля.
Уточняется, что происшествие случилось на улице Менжинского, в районе дома 20, строение 1.
Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
В этот же день сотрудники ДПС задержали пьяного водителя на 47-м километре внешней стороны МКАД. Освидетельствование показало наличие в организме водителя 0,924 мг/л алкоголя.
Статистика ГИБДД
Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.
За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.
Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.