Названы три самых верных знака зодиака, для которых развод неприемлем

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Астрологи считают, что отношение человека к разводу зависит не только от его воспитания и поданного родителями примера, но и от знака зодиака, под которым он родился. Так, некоторые люди по природе своей не способны на крепкую романтическую связь и постоянно смотрят на сторону. Другие же настолько трепетно относятся к своему партнеру, что не могут разорвать брак, в котором есть много проблем.

Выбрав мужа или жену, Тельцы искренне полагают, что проживут с избранником до старости. Представители этого знака редко становятся инициаторами развода, потому что семейное благополучие, пусть даже только видимое, для них очень важно.

Тельцы — натуры страстные, их даже можно назвать похотливыми. Им жизненно необходимы яркие сексуальные впечатления и разнообразие в постели. Только тотальная неудовлетворенность в этом аспекте может заставить их расстаться с возлюбленным. Тогда на смену избраннику придет новая «любовь всей жизни». В юном возрасте Тельцы чаще очаровываются Девами, а в зрелом — Близнецами или Овнами. После 40 лет их больше привлекают Скорпионы.

Козерогов принято считать холодными и практичными, потому что они привыкли сдерживать свои эмоции на публике. В действительности это не так. Просто довериться они могут не каждому, и только самые близкие люди знают о том, насколько глубоки могут быть чувства представителей этого знака.

Козероги становятся хорошими хранительницами очага и заботливыми матерями, а мужчины этого знака — надежными мужьями, защитниками и добытчиками. Если им повезет встретить «своего» человека до 30 лет, то они будут преданы своему избраннику до конца своих дней и никогда не станут инициировать развод. В молодости Козероги влюбляются в Тельцов и Дев, после 30 лет — в Водолеев и Скорпионов, а в более старшем возрасте предпочитают Рыб.

Для Рыб слово «развод» звучит устрашающе. Это худшее, что может с ними случиться. Расставшись с супругом, такой человек будет безутешен в своих страданиях. Что касается любовных отношений, то Рыбы настолько погружаются в них, что могут потерять самих себя. Больная привязанность делает их зависимыми, ревнивыми и неуверенными в себе. Но даже при массе проблем в отношениях они надеются сохранить брак и прилагают к этому максимум усилий.

Юные Рыбы — до 20 лет — чаще всего связывают жизнь с Раками и Скорпионами. 30-летние представители данного знака прельщаются Весами Водолеями. Рыбы старше 40 лет находят счастье в объятиях Дев, сообщает Пятый канал.

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