Поднявшая цены на товары крупная сеть электроники пообещала их снизить
Одна из крупнейших российских сетей электроники DNS, которая на фоне увеличения курса доллара подняла цены на многие товары до 30 процентов, снизит их. Об этом сообщил в субботу, 26 февраля, директор сети Дмитрий Алексеев.
— Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций в разных категориях, где цены вообще не менялись. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены, — написал он в Telegram-канале.
На этой неделе данная сеть подняла цены на некоторые товары до 30 процентов. Алексеев отмечал, что на фоне роста курса доллара значительно увеличился спрос, стали возникать сбои в работе сайта. Директор сети не исключал дальнейшего роста цен, так как из-за введения санкций пока не понятно, как будут происходить поставки большого ассортимента продукции. Этим заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а Минпромторг заявил, что это требует дополнительного анализа.
В ближайшее время цены на импортные товары в России вырастут примерно на тридцать процентов. Это связано с нестабильной политической обстановкой и ажиотажным спросом. Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.