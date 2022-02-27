Поднявшая цены на товары крупная сеть электроники пообещала их снизить

Фото: Александр Логиновский, «Вечерняя Москва»

Одна из крупнейших российских сетей электроники DNS, которая на фоне увеличения курса доллара подняла цены на многие товары до 30 процентов, снизит их. Об этом сообщил в субботу, 26 февраля, директор сети Дмитрий Алексеев.

— Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций в разных категориях, где цены вообще не менялись. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены, — написал он в Telegram-канале.

На этой неделе данная сеть подняла цены на некоторые товары до 30 процентов. Алексеев отмечал, что на фоне роста курса доллара значительно увеличился спрос, стали возникать сбои в работе сайта. Директор сети не исключал дальнейшего роста цен, так как из-за введения санкций пока не понятно, как будут происходить поставки большого ассортимента продукции. Этим заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а Минпромторг заявил, что это требует дополнительного анализа.

В ближайшее время цены на импортные товары в России вырастут примерно на тридцать процентов. Это связано с нестабильной политической обстановкой и ажиотажным спросом. Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.