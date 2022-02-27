Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Китае намекнули на ответственность США за ситуацию на Украине

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Китае намекнули на ответственность США за ситуацию на Украине
Фото: Pixabay

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в своих социальных сетях опубликовал карикатуру, посвященную ситуации на Украине. В ней он намекнул на ответственность США за происходящее в стране.

— США должны спросить у себя: кто все это затеял? — подписал он карикатуру, опубликованную у себя в Twitter.

Художник изобразил символ Соединенных Штатов, дядюшку Сэма, тушащего пожар на Украине с помощью бензина. При этом он еще и спрашивает, почему Китай делает так мало для ликвидации происходящего.

До этого постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что волнение России относительно безопасности являются легитимными. По его словам, ситуация вокруг Украины «возникла не сегодня».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте