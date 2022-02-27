В Китае намекнули на ответственность США за ситуацию на Украине

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Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в своих социальных сетях опубликовал карикатуру, посвященную ситуации на Украине. В ней он намекнул на ответственность США за происходящее в стране.

— США должны спросить у себя: кто все это затеял? — подписал он карикатуру, опубликованную у себя в Twitter.

The US should ask itself who's the one that started all these. pic.twitter.com/Zxdk1OUG4o — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) February 26, 2022

Художник изобразил символ Соединенных Штатов, дядюшку Сэма, тушащего пожар на Украине с помощью бензина. При этом он еще и спрашивает, почему Китай делает так мало для ликвидации происходящего.

До этого постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что волнение России относительно безопасности являются легитимными. По его словам, ситуация вокруг Украины «возникла не сегодня».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.