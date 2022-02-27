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ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

Михаил Алимов

Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Калужской области
Фото: depositphotos

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калужской области. Его готовили по указаниям запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ)*. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

— ФСБ РФ предотвращен теракт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов в Калужской области. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских стран, осуществлявший его подготовку по указанию боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации «ИГ»*, — передает сообщение ТАСС.

23 февраля сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Республике Крым. Уточняется, что в ходе операции были задержаны шесть россиян, поддерживающих украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор»**. Задержанные планировали совершить подрыв самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов Крыма. В гараже одного из задержанных сотрудники обнаружили и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки с поражающими элементами, а также символику экстремистской организации.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

**«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

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