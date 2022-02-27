Стало известно новое место переговоров России и Украины

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Новым местом проведения переговоров России и Украины выбран пункт пропуска Александровка-Вильча. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщает Sputnik Беларусь.

— Место переговоров России и Украины — Александровка-Вильча. Ближайший белорусский город — Наровля, — говорится в сообщении.

До этого депутат от партии «Слуга народа» Федор Вениславский сообщил, что переговоры уже начались. Но позднее эту информацию опровергли в МИД РФ, где заявили, что участники переговоров только прибывают к месту их проведения.

В тот же день глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил решение на проведение переговоров.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.