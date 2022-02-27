Синоптики пообещали повышенное атмосферное давление в Москве 27 февраля

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Атмосферное давление будет заметно выше нормы в Москве 27 февраля. Об этом сообщили в центре «Фобос».

В центре уточнили, что метеоусловия в столичном регионе будут определяться юго-восточной периферией скандинавского антициклона. Именно поэтому осадков 27 февраля не ожидается. Однако атмосферное давление медленно растет. Ожидается, что оно составит 762 миллиметра ртутного столба, что заметно выше нормы, говорится в сообщении.

Синоптики предупредили москвичей о сильном похолодании в первую весеннюю ночь. Температура воздуха в столице может опуститься до минус девяти градусов. Однако днем потеплеет до плюс пяти градусов. Метеорологи отметили, что похожие погодные условия прогнозируются и 2 марта в Москве.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что погода в столичном регионе 1 марта будет определяться действием теплых антициклонов из Европы.

Метеоролог отметила, что в первый день весны температура воздуха поднимется до плюс семи градусов в Москве и области. Однако в ночное время суток специалисты прогнозируют небольшое похолодание.