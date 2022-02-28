Депутат Верховной рады Кива: Зеленский знал о военной операции заранее

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Президент Украины Владимир Зеленский знал заранее о начале спецоперации России по защите Донбасса. Однако он не пошел на переговоры. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива.

Также он назвал Зеленского преступником.

— Он знал и о начале военной операции заранее, но не использовал возможность переговоров. Он ввел наоборот военное положение, толкнув людей на верную смерть, — сообщил парламентарий в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

24 февраля Кива назвал украинского президента Владимира Зеленского виновным в ситуации в Донбассе и призвал его оставить свой пост. По его словам, Зеленский «виновен в кровопролитии», которое происходит в настоящее время. Кива также добавил, что на совести украинского президента находятся жизни мирных граждан.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. Он подчеркнул, что в планах у страны нет оккупации территорий Украины. Цель армии РФ — защита страдающих от неонацистов республик ДНР и ЛНР.