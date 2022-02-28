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Музыкальный проект «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» стартовал в Москве

Виктория Сикерина

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Музыкальный проект «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» стартовал в Москве
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Новый сезон культурного конкурса «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» стартовал в столице. Заявку на участие можно отправить до 15 марта включительно на сайте Моспродюсера. Авторские треки победителей проекта будут в течение всего летнего сезона звучать в московских парках.

Так, в рамках конкурса эксперты отберут композиции для подборок парковых зон в городе.

— Мы очень ждем заявок от новых ярких артистов, для которых этот проект стал бы настоящим карьерным бустером и началом большого пути в музыке. Он открывает возможности как для начинающих исполнителей, так и для популярных артистов, — отметил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

По его словам, авторские песни победителей предыдущих сезонов проекта звучат не только в парках, но и в сериалах, на стриминговых платформах и радиостанциях.

Конкурс пройдет в три этапа. Сперва состоится прием заявок до 15 марта. После участники пройдут живое прослушивание, а затем эксперты отберут понравившиеся музыкальные произведения, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Всемирно известные пианисты и композиторы проведут серию мастер-классов для учеников столичных детских школ искусств и профильных колледжей. Проект, приуроченный к 150-летию композитора Александра Скрябина, продлится до июня текущего года.

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