В столичном транспорте усилят работу касс из-за проблем с оплатой

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Специалисты усилят работу касс на станциях столичного метрополитена из-за ограничений в работе банков на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 28 февраля.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент некоторые пассажиры могут столкнуться со сложностями при оплате проезда посредством Apple Pay и Google Pay, к которым привязаны карты Visa и Mastercard.

— Оплачивайте проезд физическими банковскими картами или картами «Мир», которые привязаны к сервисам Apple Pay и Mir Pay, — заявили в пресс-службе.

Также в случае возникновения проблем в оплатой проезда горожане могут обратиться по телефону 3120, говорится в сообщении.

До этого москвичам напомнили, что пополнить баланс «Тройки» или социальной карты, а также купить «Единый» можно в кассах метро, автоматах или в мобильном приложении «Метро Москвы». При этом если оплата с помощью мобильных приложений Московского транспорта через Apple Pay или Google Pay не проходит, следует изменить способ оплаты на банковскую карту.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

О новых санкциях в отношении ВТБ объявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, они коснутся ВТБ, «Аэрофлота» и Ростеха. Джонсон особо подчеркнул, что Великобритания будет прикладывать все усилия, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.