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«Московская техническая школа» выпустила первых 78 инженеров

Виктория Сикерина

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«Московская техническая школа» выпустила первых 78 инженеров
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Первые 78 студентов-инженеров окончили «Московскую техническую школу» по направлению «Технологии связи». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 28 февраля.

Он отметил, что занятия проходили на базе Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ).

— Удостоверение о прохождении курса получили 78 инженеров из 15 столичных компаний. В ближайшее время школа будет готова принять новых учеников. Кроме того, для обучающихся появится новое направление — «Аддитивные технологии», — заявил заммэра.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что к 2024 году по всем направлениям образовательной организации планируется выпустить свыше четырех тысяч специалистов.

— Из них 1,2 тысячи человек — по направлению «Технологии связи», — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова руководителя ведомства.

В рамках реализации проекта «Реставрационный кураториум» столичные студенты помогут профессиональным реставраторам вернуть исторический облик 526 памятникам. С помощью проекта молодые специалисты не только принимают участие в реставрации, но и перенимают опыт профессионалов.

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