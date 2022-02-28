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ФСБ предупредила об уголовной ответственности за передачу информации для разведки Украины

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
ФСБ предупредила об уголовной ответственности за передачу информации для разведки Украины
Фото: depositphotos

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) предупредили об уголовной ответственности до 20 лет лишения свободны за сбор и передачу данных украинской разведке. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и МО в понедельник, 28 февраля.

По словам представителя ведомства, украинские граждане все чаще сообщают о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников в России для разведки и диверсий.

В ведомстве призвали жителей России сообщать о контактах с теми, кто может быть завербован спецслужбами Украины.

27 февраля в Генпрокуратуре напомнили, что помощь другим государствам, если она наносит ущерб национальной безопасности РФ, влечет за собой уголовную ответственность.

По данным ведомства, оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»).

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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