«Кругом ложь и вранье»: Харатьян рассказал о настроении Куравлева в последние годы жизни

Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

Коллега Леонида Куравлева Дмитрий Харатьян рассказал, с каким настроением доживал последние годы звезда «Афони».

По словам Харатьяна, Куравлев тяжело переживал уход своей жены Нины Васильевны и часто рассказывал о том, как ему плохо без нее. Как-то актер по просьбе одного из режиссеров предложил народному артисту очень интересную роль, однако предложение не вызвало интереса с его стороны.

— Мы несколько раз встретились, но Куравлев сказал: «Дим, ничего я не хочу. Уже все, без Нины только доживаю...». И еще он жаловался, что его все время обманывают телевизионщики. «Я дал огромное интервью про своего друга Васю Шукшина, в честь которого сына назвал, а в программе все испоганили... Кругом ложь и вранье» — вот такое у него было настроение в последние годы, — рассказал 62-летний Харатьян.

Звезда «Гардемаринов», который много работал с Куравлевым, назвал его добродушным, веселым и нежным человеком, пишет «СтарХит».

До этого Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своей последней встрече с Леонидом Куравлевым на мероприятии в честь 75-летия Василия Шукшина, во время которой они рассорились.

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. До этого он находился в медицинском учреждении. 85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние врачи оценивали на уровне средней тяжести. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Артист продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. О биографии Куравлева можно узнать в материале «Вечерней Москвы».