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В МИД Италии порекомендовали соотечественникам покинуть Россию

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В МИД Италии порекомендовали соотечественникам покинуть Россию
Фото: Pexels

Министерство иностранных дел Италии рекомендовало соотечественникам, которые временно находятся на территории России, покинуть страну. Об этом говорится в сообщении на портале кризисной группы ведомства.

— Мы настоятельно рекомендуем соотечественникам, временно находящимся в стране (туристам, студентам, командированным и т.п.), безотлагательно собраться для скорейшего возвращения в Италию на доступных коммерческих средствах, — говорится в сообщении.

В министерстве также рекомендовали итальянцам не планировать поездки в Россию.

Кризисный центр министерства для возвращению в Италию рекомендует гражданам воспользоваться пересадочными рейсами в Турции, Дубае и Абу-Даби, передает РИА Новости.

Российские туристы в европейских странах, которые закрыли воздушное пространство для РФ, будут возвращены домой транзитным путем через третьи страны, в число которых входят Турция, Египет и ОАЭ. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, в настоящее время туроператоры совместно с Ростуризмом решают вопрос о перевозке 400 туристов из Будапешта, 500 туристов из Болгарии и 200 туристов из Мадейры.

Евросоюз принял решение о закрытии воздушного пространства сообщества для Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном в понедельник Официальном журнале ЕС. Отмечается, что для любых российских воздушных судов запрещается садка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.

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