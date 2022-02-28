Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится в марте из-за технических работ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Расписание некоторых поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 1 марта в связи с проведением технических работ. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

— с 1 по 31 марта с 01:00 до 05:00 работы пройдут на участке Царицыно — Щербинка. Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время, чтобы изменения были минимальными, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в данные промежутки движение поездов организуют по соседним путям, в связи с чем электрички, идущие по маршруту из столицы до станций Подольск, Львовская и Нахабино, будут выведены из расписания.

Пассажиров призвали внимательно ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах, официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

До этого сообщалось, что в марте произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД. Изменения связаны со строительством новой инфраструктуры на станции Окружная — там ведутся работы по возведению северного вестибюля.