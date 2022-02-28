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В Кремле заявили, что Путин безразлично относится к введенным против него санкциям

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
В Кремле заявили, что Путин безразлично относится к введенным против него санкциям
Фото: Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин индифферентно воспринял введенные в отношении него западные санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 28 февраля.

По его словам, решение о санкционных мерах Путин считает весьма абсурдным и недальновидным.

— В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Но всем известно, что никаких активов кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет, — цитирует РИА Новости слова Пескова.

25 февраля Великобритания официально объявила о санкциях против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине.

В ночь на 26 февраля Путина и Лаврова включили в список ограничительных мер Евросоюза.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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