Банк России не откроет на Мосбирже секции фондового и срочного рынков

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Центробанк России решил не открывать на Московской бирже секции фондового и срочного рынков, а также рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, 28 февраля.

График работы Мосбиржи 1 марта текущего года объявят в ЦБ РФ до 09:00 по столичному времени этого же дня, говорится в сообщении на официальном сайте Банка России.

В этот же день Центральный банк России решил повысить ключевую ставку до 20 процентов годовых. На такую меру оказали влияние существенные изменения внешних условий для отечественной экономики.

До этого стало известно, что Банк России с 28 февраля вводит временный запрет для брокеров на сделки по продаже ценных бумаг по требованию нерезидентов. В понедельник, 28 февраля, стало известно, что Евросоюз запретил операции, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка России.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.