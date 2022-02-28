«Опять слышна канонада»: украинские войска вновь обстреляли Донецк

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Звуки взрывов слышны на протяжении 20 минут в центре Донецка. Об этом сообщает специальный корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий.

— В городе на окраинах опять слышна канонада, — передает корреспондент.

В мэрии города уточнили, что обстрелы ведутся на проспекте Панфилова.

— Часть города без света, включая административные здания, — говорится в сообщении городского ведомства.

Вечером 26 февраля корреспондент «ВМ» также сообщал о нескольких взрывах в Донецке.

28 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры страны.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.