Боррель поприветствовал переговоры представителей России и Украины

Фото: Александр Кряжев / POOL / ТАСС

Верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель положительно оценил переговоры между Россией и Украиной, которые проходят в понедельник, 28 февраля.

По его словам, встреча делегаций является первым шагом в решении конфликта.

— Это первый шаг, мы приветствуем встречу, — цитирует Борреля РИА Новости.

Переговоры российской и украинской сторон стартовали в Белоруссии в понедельник, 28 февраля.

Известно, что со стороны Украины в составе делегации представлены глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Минобороны страны Алексей Резников, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации в Контактной группе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замглавы МИД Николай Точицкий.

С российской стороны делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Также Россию на переговорах представляют представители МИД, Минобороны и администрации президента.

Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области 27 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.