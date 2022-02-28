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«Погибли люди»: мэр Донецка сообщил о новом обстреле со стороны Украины

Алексей Зернаков

Иван Юминов

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«Погибли люди»: мэр Донецка сообщил о новом обстреле со стороны Украины
Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал «ВМ», что при очередном обстреле со стороны Украины в городе погиб один человек.

— Повреждены жилые дома (16), объекты водо- и теплоснабжения, автомобили. А самое главное — опять погибли люди, — сказал политик.

Обстрел, по его словам, был высокой интенсивности и продолжался около полутора часов. Под него попала бригада ремонтников, выехавшая на один из объектов, добавил глава города.

В результате, по данным Кулемзина, один человек погиб, а двое были ранены. Обстрелы продолжаются, а ВСУ бьют по тем же объектам, что и в 2015 году, сетует мэр.

При этом украинская армия, считает он, наносит удары из тяжелого вооружения, которое должны были отвести, согласно Минским соглашениям. Стреляют по всему городу: под огнем и Киевский район, и центр, заключил Кулемзин.

Полное интервью мэра Донецка Алексея Кулемзина читайте в ближайшее время на сайте «ВМ».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки вооружений на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.

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