Сбербанк анонсировал увеличение ставок по вкладам с 1 марта

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Сбербанк увеличит ставки по депозитам, начиная с 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 28 февраля.

— В результате максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) — 18 процентов, по СберВкладу составит 16,5 процента годовых, по вкладу Промо Управляй — 16 процентов. Также с 1 марта банк предложит клиентам новые вклады в долларах США и евро, — говорится в сообщении.

Долларовая ставка по промо вкладу «Валютный Сохраняй» достигнет пяти процентов, а по «Валютный Управляй» максимальная ставка будет равняться трем процентам. Изменения обусловлены повышением ключевой ставки ЦБ, отмечается на сайте Сбербанка.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза — с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Вскоре банк анонсировал, что установит с 1 марта процентные ставки по кредитам постоянного действия на сроки до 90 дней на уровне ключевой ставки плюс один процентный пункт.

Процентные ставки по кредитам на сроки от 91 до 549 дней сохранятся на прежнем уровне, то есть на уровне ключевой ставки, увеличенной на 1,75 процентных пункта. Мера, как уточняется, призвана поддержать бесперебойное функционирование банков.