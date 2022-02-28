В Молдавии отказались поддерживать западные санкции против России

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Молдавия не введет санкции против России в связи с операцией на Украине. Об этом заявил вице-премьер, глава республиканского МИД Николай Попеску в понедельник, 28 февраля.

— Решение о введении санкций против России — это непростые решения, это очень сложные решения для более сильных и процветающих стран, чем Молдавия. С 2014 года после аннексии Крыма в Молдавии было принято решение не присоединять Молдавию к санкциям ЕС или США против России, мы поддерживаем эту линию, — сказал дипломат.

Экономика Кишинева, уточнил он, слишком зависима от Москвы, поэтому решение обусловлено экономическими соображениями. Стороны поддерживают диалог на техническом уровне, отметил Попеску в эфире TV8.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что переговоры между Россией и Украиной, которые состоялись в Белоруссии, скорее всего, не приведут ни к каким прорывным решениям. На это, в частности, указывает состав украинской делегации, уточнил он.

По его словам, со стороны Украины в переговорах приняли участие депутаты, которые представляют законодательную, а не исполнительную власть. Журавлев полагает, что Украине нужны эти переговоры, чтобы выиграть время, которое необходимо для получения оружия.