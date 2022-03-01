«Против Путина, Лаврова и Шойгу»: Япония ввела санкции против России

Фото: depositphotos

МИД Японии опубликовал введенные правительством санкций против России. Отмечается, что они были введены в связи с ситуаций на Украине.

Персональные санкции коснулись, в частности, президента Росси Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны Сергея Шойгу.

— Персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, — передает РИА Новости.

Отмечается, что их активы в Японии будут заморожены, если будут выявлены.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что Великобритания официально объявила о санкциях против Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине. Кроме того, президента России и главу МИД включили в список, предусматривающий ограничительные меры со стороны Евросоюза.

Позднее Песков заявил, что Путин индифферентно воспринял введенные в отношении него западные санкции. По его словам, решение о санкционных мерах российский лидер считает весьма абсурдным и недальновидным.