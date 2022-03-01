СМИ: Тайвань присоединится к отключению банков РФ от системы SWIFT

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Тайвань готов присоединиться к санкционным мерам по отключению российских банков от системы SWIFT. Об этом во вторник, 1 марта, пишет издание Taiwan News.

По данным СМИ, премьер-министр страны Су Чжэньчан заявил, что Тайбэй готов поддержать любые санкционные решения, которые будут приняты разными государствами на фоне ситуации вокруг Украины.

По его словам, правительство страны будет готово оказать поддержку островам, которые пострадают в результате отключения России от SWIFT.

Страны Запада требуют отключить российские банки от системы SWIFT из-за ситуации на Украине. В разговоре с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, почему рядовым гражданам не стоит опасаться отключения России от этой системы.

Собеседник «ВМ» напомнил, что SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — прим. «ВМ») — частная акционерная компания, штаб-квартира которой находится в Брюсселе. Ее деятельность прежде всего основывается на передаче сообщений, а не на проведении банковских платежей. Опасаться, как отмечает Беляев, отключения России от нее не стоит.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.