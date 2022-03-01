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В Подмосковье держат на контроле ситуацию с коронавирусом

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Подмосковье держат на контроле ситуацию с коронавирусом
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Московской области держат на контроле ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

— Ковид ушел на периферию, но вместе с тем система здравоохранения работает. Плановая помощь, диспансеризация и, конечно, амбулаторное звено требуют от нас постоянного контроля и совершенствования в работе, — отметил он.

В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе стабилизируется. Накануне медики зафиксировали 1625 новых случаев заболевания.

В регионе начали постепенно отменять ковидные ограничения. Так, удаленка перестала быть обязательной. Также разблокировали соцкарты жителей и смягчили требования относительно проведения массовых мероприятий.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в области продолжают привлекать на работу медицинских сотрудников. Для них предусмотрены различные льготные программы, касающиеся улучшения жилищных условий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве. Глава города отметил, что в настоящий момент медицинские службы работают в плановом режиме.

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