Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса более пяти тысяч пациентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские медики за минувшие сутки вылечили 5673 человека от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в оперштабе Москвы.

Так, за весь период пандемии ковида в городе полностью выздоровели 2 487 594 пациента.

За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 2066 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных граждан составило 359, а подключенных к аппарату ИВЛ — 364.

Еще 84 пациента за сутки скончались, уточняется в сообщении.

Роспотребнадзор порекомендовал сохранить только обязательное ношение защитных масок в помещениях, а также их дезинфекцию. В ведомстве уточнили, что такие меры основаны на опыте и мнении ученых из разных стран мира.

28 февраля заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в последнее время ситуация с коронавирусной инфекцией в России улучшается. По его словам, распространение заболевания становится более управляемым.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в последние дни в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией. По словам главы города, сейчас медицинские службы работают в плановом режиме.