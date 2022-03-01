Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Антифашистский конгресс состоится в России в рамках форума «Армия-2022»

Виктория Сикерина

Общество
Антифашистский конгресс состоится в России в рамках форума «Армия-2022»
Фото: mil.ru / Минобороны России

Первый Международный конгресс состоится в августе этого года в рамках форума «Армия-2022». Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу во вторник, 1 марта.

Он отметил, что мероприятие направлено на объединение усилий международного сообщества в борьбе с идеями нацизма в современном мире.

— В августе в рамках военно-технического форума «Армия-2022» проведем первый Международный антифашистский конгресс, — заявил министр.

Форум «Армия-2022» пройдет в России в период с 15 по 21 августа этого года. На мероприятие приглашены представители 129 государств, пишет ТАСС.

В конце декабря Шойгу рассказал, что точная копия зала Дворца правосудия Нюрнберга появится в парке «Патриот» в Московской области. Такое предложение внес глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин. После Шойгу положительно ответил на предложение Нарышкина.

Министр обороны России заявил, что подмосковный парк «Патриот» — это один из самых востребованных у посетителей музеев в России. По его словам, только в 2021 году свыше двух миллионов граждан и туристов посетили музейный комплекс

Читайте также:
Сергей Шойгу Армия Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте