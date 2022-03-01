Антифашистский конгресс состоится в России в рамках форума «Армия-2022»

Фото: mil.ru / Минобороны России

Первый Международный конгресс состоится в августе этого года в рамках форума «Армия-2022». Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу во вторник, 1 марта.

Он отметил, что мероприятие направлено на объединение усилий международного сообщества в борьбе с идеями нацизма в современном мире.

— В августе в рамках военно-технического форума «Армия-2022» проведем первый Международный антифашистский конгресс, — заявил министр.

Форум «Армия-2022» пройдет в России в период с 15 по 21 августа этого года. На мероприятие приглашены представители 129 государств, пишет ТАСС.

В конце декабря Шойгу рассказал, что точная копия зала Дворца правосудия Нюрнберга появится в парке «Патриот» в Московской области. Такое предложение внес глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин. После Шойгу положительно ответил на предложение Нарышкина.

Министр обороны России заявил, что подмосковный парк «Патриот» — это один из самых востребованных у посетителей музеев в России. По его словам, только в 2021 году свыше двух миллионов граждан и туристов посетили музейный комплекс