Лукашенко заявил, что переговоры РФ и Украины вселяют уверенность на прекращение огня

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры российской и украинской делегаций вселяют уверенность, что боевые действия могут быть прекращены. Такое мнение белорусский лидер выразил во вторник, 1 марта.

До этого Лукашенко сообщил, что первый этап переговоров России и Украины внушает осторожный оптимизм. По его словам, обе стороны являются «красавцами», которые приложили максимум усилий по урегулированию конфликта.

Переговоры между Россией и Украиной завершились вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса. Утоняется, что вновь обе делегации встретятся для продолжения переговоров уже через несколько дней.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.