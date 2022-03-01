Финляндия направила в парламент инициативу о вступлении в НАТО

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Гражданская инициатива Финляндии о вступлении в НАТО набрала более 50 тысяч подписей, после чего была направлена на рассмотрение в парламент. Об этом свидетельствуют данные сайта kansalaisaloite.

По мнению авторов инициативы, вступление в Альянс обеспечит Финляндию возможностью защищаться от внешних угроз, а также укрепит статус-кво.

— Оборонные обязательства, гарантированные статьей 5 Договора НАТО, значительно повысят доверие к обороне Финляндии и сделают военно-техническое вмешательство иностранных держав гораздо более дорогостоящим и рискованным, чем сегодня, — заявили составители документа.

Однако в настоящий момент неизвестно, когда состоится рассмотрение инициативы, пишет РИА Новости.

23 февраля стало известно, что власти Финляндии готовятся к возможному прекращению поставок газа из России. В этот день исполнительный директор компании — оператора финской системы передачи газа Gasgrid Finland Олли Сипиля считает, что даже в случае прекращения поставок российского газа, топлива в Финляндии хватит.