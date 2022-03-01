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Александр Козлов: Использование дворов «новой» Москвы в качестве парковки для грузовиков недопустимо

Георгий Соланович

Город
Александр Козлов: Использование дворов «новой» Москвы в качестве парковки для грузовиков недопустимо
Фото: oprf.ru

Депутат Московской городской думы Александр Козлов заявил, что стоянки грузовиков в дворах Троицкого и Новомосковского административных округах (ТиНАО) Москвы нелегальны, и эту проблему нужно решить скорейшим образом.

— Это (несанкционированная стоянка грузовиков — прим. «ВМ») создает массу проблем: грузовик занимает несколько парковочных мест, мешает проезду, перекрывает обзор водителям других авто. <…> Я начал собирать предложения жителей с конкретными адресами, где необходимы такие знаки («Остановка запрещена», «Стоянка запрещена»), — уточнил он.

Козлов отметил, что во время проходившего в Мосгордуме круглого стола «О развитии грузового транспорта» глава департамента транспорта Москвы Роман Латыпов заявил, что готов поставить соответствующие знаки в проблемных местах.

Депутат также подчеркнул, что грузовые фуры, передвигающиеся без пропуска по Москве в пределах МКАД, получают штраф в пять тысяч рублей с каждой зафиксировавшей их камеры, что тоже «должно сгладить проблему» и сделать жилые зоны безопасными. Нововведения вступили в силу 1 января.

Козлов резюмировал, что решить проблему со стоянками грузовиков нельзя, не создав фурам места, где водители смогут разместить свой транспорт в период отдыха.

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