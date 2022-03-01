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Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Об этом стало известно во вторник, 1 марта.

Во время своего выступления Зеленский заявил, что вместе с Украиной Евросоюз станет крепче, а сама страна не будет одинокой. Он также подчеркнул, что Украина борется за то, чтобы быть равноправным членом Европы. Также украинский президент призвал страны Евросоюза доказать, что они не бросят Украину.

— Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, — цитирует Зеленского РИА Новости.

Переговоры между Россией и Украиной завершились вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса. Уточняется, что вновь обе делегации встретятся для продолжения переговоров уже через несколько дней.

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер осведомлен об итогах переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Как заявил президент, подобное решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.