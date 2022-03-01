Врач рассказал о психологических проблемах после перенесенного коронавируса

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Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, что многие пациенты, перенесшие коронавирус, сталкиваются с психоневрологическими и психиатрическими нарушениями.

По словам специалиста, примерно у трети переболевших наблюдается сильный депрессивный синдром, у 18 процентов возникают фобии и страхи.

Врач подчеркнул, что таким людям необходима реабилитация и консультация психотерапевтов. В настоящее время появилось предложение включить прием психиатра в диспансеризацию для переболевших ковидом.

— Таких людей надо выявлять и работать с ними, — подчеркнул он в комментарии «Царьграду».

Он добавил, что прием лекарственных препаратов при психических расстройствах должен происходить под наблюдением врачей, так как некоторые медикаменты при коронавирусе начинают хуже работать.

До этого иммунолог Коновалов рассказал, как предотвратить преждевременное старение после COVID-19. Медицинские осмотры и сдача анализов в первый год после перенесенного коронавируса помогут предотвратить раннее развитие старения.