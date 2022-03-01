Собянин выделил более 60 миллионов рублей больнице Святителя Алексия

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 63,5 миллиона рублей больнице Святителя Алексия на оказание паллиативной помощи. Об этом стало известно во вторник, 1 марта.

Отмечается, что аналогичные гранты выделялись больнице Святителя Алексия и в прошлые годы. В Москве в стационарных условиях паллиативная медицинская помощь взрослым организована на базе Центра паллиативной помощи и его восьми филиалов-хосписов, а также на базе 11 многопрофильных больниц, в которых развернута 931 койка паллиативного профиля, передает ТАСС.

До этого Собянин рассказал о планах реконструкции поликлиник города до конца 2022 года. Он пояснил, что в 2022 году планируется реконструировать более 100 амбулаторно-поликлинических комплексов. Работы будут завершены в 65 учреждениях.

Более того, для 68 поликлиник разработают документацию на проведение работ, которые начнутся в этом и следующих годах.

28 февраля сообщалось, что Сергей Собянин открыл после реконструкции первый филиал детской поликлиники № 129 в Нагорном и по видео-конференц-связи принял участие в открытии здания детско-городской поликлиники № 94 в Северном Тушине.