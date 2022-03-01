Реаниматолог Мышков назвал признаки «сердечной смерти»

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Брадикардия и тахикардия могут быть признаками «сердечной смерти». Об этом рассказал анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков.

По его словам, брадикардия — это замедление сердцебиения до 38–42 ударов в минуту, а тахикардия — учащение до 110–120 ударов и выше. Оба эти состояния являются очень опасными.

— Они чреваты тем, что являются признаками «сердечной смерти». Как мы ее называем, коронарная смерть, сердечно-сосудистая смерть, — приводит слова врача Пятый канал.

Мышков добавил, что брадикардию провоцируют разного рода аутоиммунные заболевания, а также проблемы с коронарными артериями и нарушение проводимости внутри сердца. Он предупредил, что изменение сердечного ритма требует обязательного обращения к кардиологу.

До этого врач-эндокринолог, кардиолог Алексей Жито рассказал, что иногда повышенная температура может сообщать о серьезных проблемах со здоровьем. Тромбофлебит — заболевание вен, которое сопровождается образованием тромбов. Такой недуг очень важно вовремя успеть диагностировать.