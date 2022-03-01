Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

— Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента России, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже, — приводит слова Зеленского CNN.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

При этом военный эксперт Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что в результате переговоров России и Украины стороны могут договориться о том, как снизить вероятность жертв среди гражданского населения. Вместе с тем на успех переговоров сильно влияют США, подчеркнул он.

По его словам, Россия не согласится на условия Украины. Как отметил Литовкин, переговоры имеют цену только после окончания боевых действий.