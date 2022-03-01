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Путин ввел дополнительные меры по обеспечению финансовой стабильности

Иван Юминов

Экономика
Путин ввел дополнительные меры по обеспечению финансовой стабильности
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 1 марта.

— Президент подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Так, лидер постановил принять ряд мер в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями, связанными с введением санкций, со стороны США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. Дополнительные меры также принимаются в целях защиты национальных интересов России, отмечается на сайте Кремля.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза: с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Вскоре Путин подписал указ о введении ответных мер на санкции США и примкнувших к ним западных стран. Так, резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обяжут продавать иностранную валюту в размере 80 процентов от суммы, зачисленной с 1 января на счета в банках на основании внешнеторговых контрактов.

Им придется выполнять данное требование не позднее трех рабочих дней со дня зачисления данной валюты. При этом с 1 марта будут запрещены валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа.

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