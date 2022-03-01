Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Постпреды Евросоюза договорились отключить семь российских банков от SWIFT

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Постпреды Евросоюза договорились отключить семь российских банков от SWIFT
Фото: depositphotos

Постоянные представители стран Евросоюза (ЕС) одобрили отключение семи российских банков от системы SWIFT. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В списке оказались банки ВЭБ, ВТБ, «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Новикомбанк. При этом в перечень, одобренный постпредами ЕС, не попали Сбербанк и Газпромбанк, передает агентство.

Экономист Вячеслав Зайченко не увидел длительных рисков от санкций для экономики России. По его мнению, даже если западные страны перестанут закупать у России нефть и газ, наша страна сможет перенаправить поставки на другие рынки. Но, скорее всего, этого не произойдет, так как Европе необходимы российские ресурсы и их нечем заменить.

1 марта Великобритания ввела пакет санкционных мер против Сбербанка. Они ограничат корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией. В результате ЦБ будет нестандартно подходить к решениям, подчеркнула она.

Банки, заверила глава регулятора, будут выполнять обязательства перед клиентами, а все средства на счетах останутся доступными. Ставки по уже выданным ипотекам и кредитам не могут меняться, добавила Набиуллина.

Читайте также:
Банки Санкции SWIFT
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте