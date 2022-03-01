Постпреды Евросоюза договорились отключить семь российских банков от SWIFT

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Постоянные представители стран Евросоюза (ЕС) одобрили отключение семи российских банков от системы SWIFT. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В списке оказались банки ВЭБ, ВТБ, «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Новикомбанк. При этом в перечень, одобренный постпредами ЕС, не попали Сбербанк и Газпромбанк, передает агентство.

Экономист Вячеслав Зайченко не увидел длительных рисков от санкций для экономики России. По его мнению, даже если западные страны перестанут закупать у России нефть и газ, наша страна сможет перенаправить поставки на другие рынки. Но, скорее всего, этого не произойдет, так как Европе необходимы российские ресурсы и их нечем заменить.

1 марта Великобритания ввела пакет санкционных мер против Сбербанка. Они ограничат корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией. В результате ЦБ будет нестандартно подходить к решениям, подчеркнула она.

Банки, заверила глава регулятора, будут выполнять обязательства перед клиентами, а все средства на счетах останутся доступными. Ставки по уже выданным ипотекам и кредитам не могут меняться, добавила Набиуллина.