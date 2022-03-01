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Более 200 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Более 200 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 200 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали одиннадцать рейсов и шесть отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны одиннадцать рейсов и сто сорок один отменен. А в аэропорту Внуково задержаны одиннадцать рейсов и тридцать семь отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.

До этого стало известно, что Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России. Теперь для любых российских воздушных судов запрещается посадка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.

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