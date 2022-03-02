Астролог назвала топ-5 богачей среди знаков зодиака

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Астролог Ален Шахсу составила рейтинг самых богатых представителей зодиакального круга. По словам эксперта, некоторые люди с рождения «обречены» на богатство. Их судьба почти всегда складывается успешно в финансовом плане, причем без особых усилий с их стороны.

Первым в рейтинге астролог назвала Деву. Немного странным может показаться тот факт, что аскетичные представители этого знака притягивают благосостояние. Этим людям не нужны дорогие костюмы и роскошные машины. Они как те странные миллиардеры, которые носят одни и те же джинсы по пять лет, имея при этом баснословные суммы на руках. По статистике большинство богачей мира — Девы.

Второе почетное место в списке богачей занимает Скорпион. Амбициозный и очень трудолюбивый товарищ. Он не умеет проигрывать и бьется за свой кусок пирога до последнего. И вполне успешно. Скорпионы готовы подставлять и идти по головам ради карьеры и большого заработка.

Козероги по праву бронзовые призеры рейтинга. Они умеют зарабатывать и планировать бюджет, откладывать и вкладывать. Сорить деньгами представители этого знака не любят, потому что ценят свой труд, да и не нуждаются особо в предметах роскоши. Замуж за Козерога выйти стоит хотя бы потому, что он очень финансово надежный партнер.

Овны — это короли риска, а деньги таких любят. Поэтому им всегда есть на что пожить и сделать новую ставку. Тот самый случай, когда благосостояние приходит как-то само собой. Как отмечает астролог, Овны и большие деньги встречаются в ранней юности, взаимно влюбляются, а потом живут в согласии, пока смерть не разлучит их.

Средства у Рака появляются не по щелчку, но всегда имеются. Главным образом, благодаря умению копить. Это представители знака делают очень щепетильно. Даже не имея конкретной цели они будут откладывать на черный день или просто потому, что надо. О своих богатствах Раки предпочитают молчать, сообщает Пятый канал.

Названы годы рождения людей, на которых обрушится богатство в этом году.